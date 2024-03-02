Тарасенко забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Оттава» отыграла одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». После первого периода счет 1:3 в пользу «Койотис».

На 19-й минуте российский нападающий Владимир Тарасенко забросил шайбу. Для него этот гол стал 16-м в текущем сезоне.