Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 771-го гола Овечкина. Текущее положение
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
Для 36-летнего россиянина эта шайба стали 771-й в лиге.
Список лучших снайперов в истории лиги выглядит так.
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
3. Александр Овечкин (Россия) — 771 (1261)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|42
|22
|91
|2
|Питтсбург
|65
|39
|26
|88
|3
|Рейнджерс
|64
|40
|24
|85
|4
|Вашингтон
|65
|35
|30
|80
|5
|Коламбус
|64
|32
|32
|67
|6
|Айлендерс
|62
|28
|34
|65
|7
|Филадельфия
|64
|21
|43
|53
|8
|Нью-Джерси
|64
|23
|41
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|92
|2
|Торонто
|63
|40
|23
|85
|3
|Бостон
|64
|40
|24
|85
|4
|Тампа-Бэй
|63
|39
|24
|84
|5
|Детройт
|64
|26
|38
|59
|6
|Баффало
|64
|23
|41
|54
|7
|Оттава
|64
|23
|41
|51
|8
|Монреаль
|64
|17
|47
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|64
|45
|19
|95
|2
|Миннесота
|62
|38
|24
|80
|3
|Сент-Луис
|63
|35
|28
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|63
|36
|27
|75
|6
|Виннипег
|65
|30
|35
|70
|7
|Чикаго
|65
|24
|41
|57
|8
|Аризона
|63
|20
|43
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|63
|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|66
|35
|31
|79
|3
|Эдмонтон
|65
|36
|29
|77
|4
|Вегас
|67
|35
|32
|74
|5
|Ванкувер
|66
|31
|35
|71
|6
|Анахайм
|66
|27
|39
|65
|7
|Сан-Хосе
|64
|28
|36
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|26.03
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|- : -
|26.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|26.03
|03:00
|
Виннипег – Коламбус
|- : -
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
|26.03
|04:00
|
Колорадо – Филадельфия
|- : -
|26.03
|19:30
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|26.03
|19:30
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.03
|20:30
|
Даллас – Ванкувер
|- : -
|26.03
|22:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|63
|88
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1