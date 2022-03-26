Малкин пропустил матч с «Рейнджерс» из-за болезни. Это не связано с коронавирусом

«Питтсбург» в Twitter объяснили, почему российский нападающий Евгений Малкин пропускает матч регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс». Игра началась в 2.00 по московскому времени.

«Евгений Малкин не будет играть сегодня вечером из-за болезни, не связанной с COVID-19», — написала пресс-служба клуба.

В этом сезоне Малкин сыграл в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 28 (13+15) очков.