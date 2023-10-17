Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона» в матче с «Калгари»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Калгари».

В составе столичной команды в первом звене выйдет Александр Овечкин, во втором звене Евгений Кузнецов, Александр Алексеев — в третьем.

Матч «Вашингтон» — «Калгари» пройдет сегодня и начнется в 2:00 мск.