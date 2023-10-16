НХЛ: «Вашингтон» — «Калгари», «Рейнджерс» — «Аризона» и другие матчи 17 октября
Регулярный чемпионат НХЛ.
17 октября, вторник
02.00 (мск). «Вашингтон» — «Калгари»
02.00. «Коламбус» — «Детройт»
02.00. «Нью-Джерси» — «Флорида»
02.00. «Рейнджерс» — «Аризона»
02.00. «Торонто» — «Чикаго»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
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Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
|16.10
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|5 : 2
|16.10
|03:30
|
Анахайм – Каролина
|6 : 3
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