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Сегодня, 16:00

НХЛ: «Вашингтон» — «Калгари», «Рейнджерс» — «Аризона» и другие матчи 17 октября

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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

17 октября, вторник

02.00 (мск). «Вашингтон» — «Калгари»

02.00. «Коламбус» — «Детройт»

02.00. «Нью-Джерси» — «Флорида»

02.00. «Рейнджерс» — «Аризона»

02.00. «Торонто» — «Чикаго»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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21.10
16.10 02:00
Оттава – Тампа-Бэй
 5 : 2
16.10 03:30
Анахайм – Каролина
 6 : 3
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