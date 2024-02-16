Овечкин — о результативной серии: «Иногда шайбы упорно не залетают»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его результативность зависит от многих факторов.

— Вернемся к вашей результативности. Недавно у вас было восемь шайб, теперь — 14. Какой итог регулярки с учетом всех обстоятельств и того, как складывался сезон прежде, сочтете приемлемым?

— Загадывать ничего нельзя. Нужно выходить, работать, забивать, использовать свои моменты. Опять же, против нашего звена (сейчас Овечкин играет в первой тройке с Диланом Строумом и Ти Джеем Оши. — Прим. И.Р.) играют лучшие звенья соперников, и делают это очень внимательно, предельно четко. В таких условиях, если есть момент — надо его использовать. И жить каждым отдельным шансом и матчем.

— Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери недавно сказал: «Не сплю ночами, думаю, почему у Ови такая низкая реализация бросков и могу ли я чем-то помочь». У вас самого есть какое-то объяснение, почему в прошлом сезоне вы реализовывали больше 14 процентов бросков, которые наносили, а в этом — шесть?

— Думаю, это от всего зависит, от многих разных факторов. От меня самого, моих партнеров по звену, по команде. Может, иногда я делаю лишние движения, предпочитаю отдать пас, когда надо бросать. Нужно смотреть, разбираться во всем этом, но рецепт исправлять ситуацию один — выходить и играть!

— Большим ли облегчением для вас стал гол в овертайме «Коламбусу» 21 декабря после беспрецедентной 14-матчевой безголевой серии?

— До этого было очень много моментов. Иногда шайбы, которые должны оказаться в воротах, туда упорно не залетают, а в другой ситуации, наоборот, случается какой-то курьезный гол — и тебя прорывает. Осталось 30 игр — и надо в первую очередь стараться выигрывать матчи и биться за плей-офф. Это главное.

В нынешнем сезоне Овечкин забил 14 голов и набрал 37 очков в 49 встречах регулярного чемпионата.

Всего в НХЛ Александр забросил 836 шайб. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков в истории НХЛ, отставая от рекорда Уэйна Гретцки на 58 голов.