Дубль Задина помог «Сан-Хосе» обыграть «Калгари»

«Сан-Хосе» в гостях обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе «Калгари» забили Назем Кадри, Микаэль Баклунд и Андрей Кузьменко. За «Сан-Хосе» отметились Микаэль Гранлунд, Джастин Бейли, Люк Канин и Люк Канин. Филип Задина оформил дубль.

После 53 матчей «Калгари» занимает 11-ю строчку в Западной конференции, набрав 55 очков. «Сан-Хосе» — 15-й (33 очка в 52 играх).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сан-Хосе» — 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)

Голы: Кадри — 17 (Поспишил), 4:19 — 1:0. Гранлунд — 6 (Задина), 24:52 — 1:1. Бэйли — 4 (Задина), 27:50 — 1:2. Канин — 7 (бол., Эклунд, Берроуз), 32:30 — 1:3. Баклунд — 12 (Танев, Хэнифин), 39:40 — 2:3. Задина — 6 (Штурм, Бэйли), 44:38 — 2:4. Задина — 7 (Бэйли, Власик), 45:15 — 2:5. Канин — 8, 55:30 — 2:6. Кузьменко — 11 (Танев, Юбердо), 56:40 — 3:6.

Вратари: Вольф — Блэквуд.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (13+9+11) — 31 (8+10+13).

Наши: Кузьменко (13.43/2/0) — Барабанов (14.32/3/0).

16 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16852 зрителя.