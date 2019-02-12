Овечкин вышел на 48-е место в НХЛ по количеству очков

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса". Это очко стало для капитана "Кэпиталз" 1184-м в лиге.

Также в этой встрече Овечкин сделал 2 результативные передачи. Он обошел по количеству очков в НХЛ канадца Рода Бриндамора. С 1186 очками россиянин вышел на 48-е место в истории. Рекорд НХЛ проинадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 2857 очков.

Ранее Овечкин превзошел достижение Сергея Федорова для российских игроков.