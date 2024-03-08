Овечкин вышел на 15-е место по набранным очкам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

38-летний россиянин поднялся на 15-е место в истории лиги по набранным очкам. Теперь на его счету 1531 (840+691) очко.

Овечкин догнал Пола Коффи, который за карьеру забросил 396 шайб и сделал 1135 голевых передач. На 14-й строчке располагается Марк Рекки с 1533 очками. Лидером является Уэйн Гретцки — 2857 очков.