Мирошниченко забросил первую шайбу в НХЛ

«Вашингтон» довел счет до крупного в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 17-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Иван Мирошниченко. Для него этот гол стал дебютным в НХЛ.