Овечкин сыграет в последнем матче «Вашингтона» в сезоне-2022/23

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин включен в состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Это будет последняя игра команды в сезоне.

Матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» состоится сегодня, 14 апреля. Начало — в 2.00 по московскому времени.

В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 72 матчах, забросил 42 шайбы и сделал 32 результативные передачи.