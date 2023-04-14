Овечкин сыграет в последнем матче «Вашингтона» в сезоне-2022/23
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин включен в состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Это будет последняя игра команды в сезоне.
Матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» состоится сегодня, 14 апреля. Начало — в 2.00 по московскому времени.
В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 72 матчах, забросил 42 шайбы и сделал 32 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|51
|30
|111
|2
|Нью-Джерси
|81
|51
|30
|110
|3
|Рейнджерс
|81
|47
|34
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|81
|40
|41
|90
|6
|Вашингтон
|81
|35
|46
|79
|7
|Филадельфия
|81
|30
|51
|73
|8
|Коламбус
|80
|24
|56
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|81
|64
|17
|133
|2
|Торонто
|81
|49
|32
|109
|3
|Тампа-Бэй
|81
|45
|36
|96
|4
|Флорида
|81
|42
|39
|92
|5
|Баффало
|80
|40
|40
|87
|6
|Оттава
|81
|39
|42
|85
|7
|Детройт
|81
|35
|46
|80
|8
|Монреаль
|81
|31
|50
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|81
|46
|35
|106
|2
|Колорадо
|80
|49
|31
|105
|3
|Миннесота
|81
|46
|35
|102
|4
|Виннипег
|81
|46
|35
|95
|5
|Нэшвилл
|80
|41
|39
|90
|6
|Сент-Луис
|81
|37
|44
|81
|7
|Аризона
|81
|28
|53
|69
|8
|Чикаго
|81
|26
|55
|58
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|81
|50
|31
|109
|2
|Эдмонтон
|81
|49
|32
|107
|3
|Лос-Анджелес
|81
|46
|35
|102
|4
|Сиэтл
|81
|46
|35
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|81
|37
|44
|81
|7
|Сан-Хосе
|81
|22
|59
|60
|8
|Анахайм
|81
|23
|58
|58
Результаты / календарь
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
|14.04
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|- : -
|14.04
|02:00
|
Флорида – Каролина
|- : -
|14.04
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|- : -
|14.04
|02:00
|
Рейнджерс – Торонто
|- : -
|14.04
|02:00
|
Баффало – Оттава
|- : -
|14.04
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|14.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|- : -
|14.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|14.04
|03:30
|
Даллас – Сент-Луис
|- : -
|14.04
|03:30
|
Чикаго – Филадельфия
|- : -
|14.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|- : -
|14.04
|04:00
|
Колорадо – Виннипег
|- : -
|14.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|14.04
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|14.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|81
|152
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|125
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|81
|111
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|81
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|81
|60
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|80
|54
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|49
|1.89
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|36
|2.21
Новости