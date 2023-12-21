Овечкин сравнялся с Малкиным и занял второе место в истории НХЛ по очкам в овертаймах

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевой пас в овертайме на Дилана Строума в победном матче НХЛ против «Айлендерс» (3:2 ОТ). Эта передача стала для него 676-й за карьеру в чемпионате.

Кроме того, это очко стало для Овечкина 39-м в карьере в НХЛ, набранным овертаймах. По этому показателю он сравнялся с россиянином Евгением Малкиным из «Питтсбурга» и занял второе место в истории лиги.

Отметим, рекордная безголевая серия Овечкина составляет уже 14 матчей.