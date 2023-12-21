Главный тренер «Вашингтона» Карбери доволен дебютом Мирошниченко в НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил выступление 19-летнего российского нападающего Ивана Мирошниченко в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ). Эта встреча стала для хоккеиста дебютной в НХЛ.

«Мне понравилась его игра. Есть пара вещей, которые мне особенно запомнились: его бросок... И в конце игры был момент, когда счет был 2:2, и ему пришлось защищаться, что не всегда бывает простым для вингеров, но он справился», — цитирует Карбери журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Мирошниченко провел на льду 10 минут и 14 секунд, не отметившись результативными действиями (показатель полезности «0»).

В этом сезоне 19-летний россиянин провел за клуб АХЛ 27 матчей и набрал 15 (8+7) очков. Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2022 под общим 20-м номером.