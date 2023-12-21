«Вашингтон» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У «Кэпиталхз» голами отметились Хендрикс Лапьер, Джоэль Эдмундсон и Дилан Строум. В составе гостей шайбы забросили Хадсон Фэшинг и Андерс Ли.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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