Овечкин о первом приезде в США: «Поселили в подвал с окошком, как в тюрьме»

Нападающий «Вашингтона» Александра Овечкина рассказал об эмоциях после первого приезда в США.

По словам россиянина, сначала его поселили в номере гостиницы, который находится в подвале.

«Не в нормальный номер, а в подвал с маленьким окошечком, как в тюрьме. Раньше не было ни айпэдов, ничего не было. И я думаю: а зачем я сюда вообще приехал?» — сказал Овечкин в программе «Команда» на KION.

Ранее форвард ответил на вопрос, насколько тяжело заниматься хоккеем в 37 лет.

Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта НХЛ-2004.

37-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894). Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.