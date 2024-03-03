Овечкин сократил отставание от Федорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отдал голевую передачу в матче против «Аризоны» в регулярном чемпионате НХЛ.

Во втором периоде 38-летний россиянин выступил одним из ассистентов Сонни Милано, который сократил отставание «Кэпиталз» в счете — 1:2. Однако уже через 43 секунды «Аризона» снова удвоила преимущество, а затем забросила четвертую шайбу.

Голевая передача стала для Овечкина 691-й за все время его выступления в НХЛ. Сейчас он занимает 64-е место в истории лиги. Его ближайшей целью является нынешний главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, который остановился на 696 результативных передачах в НХЛ.

В активе Овечкина 45 (17+28) очков в 57 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.