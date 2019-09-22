Овечкин с годовалым сыном попрыгал на надувных аттракционах

Супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия опубликовала в своем Instagram сторис с мужем и годовалым сыном Сергеем. 34-летний хоккеист поиграл с ребенком на надувных аттракционах.

Овечкин вместе с сыном залезал на все площадки надувных аттракционов. На одной из них спортсмен попрыгал.

18 августа Овечкины отпраздновали день рождения ребенка. На мероприятии был солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Александр и Анастасия вместе с 2016 года.

В прошлом сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата мира-2019.

?