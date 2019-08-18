Овечкин спел «Крошка моя» на дне рождения своего сына

Супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия в своем Instagram опубликовала новое видео с празднования дня рождения сына Сергея. 33-летний хоккеист исполнил знаменитую песню «Крошка моя» группы «Руки Вверх!».

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал гостем праздника. Гости услышали песни «Алешка», «А мы любили» группы «Hi-Fi» и многие другие.

Ранее в сети появилось видео с банкета Овечкиных. На кадрах можно было увидеть морского котика и двух лам. Сегодня, 18 августа, сыну хоккеиста сборной России Сергею исполнился один год.

Овечкин и Шубская отмечают день рождения сына. На празднике — собаки, ламы, морской котик и свинка