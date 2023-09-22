Овечкин резко ответил на вопрос журналиста о плей-офф
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как проходит подготовка к новому сезону НХЛ.
«У клуба было насыщенное лето. Мы, игроки, просто ждем, что произойдет. Кто останется, кто нет, кого обменяют, а кого нет. Мы стараемся подготовиться к сборам, чтобы быть в форме и показать свой максимум. Длинное межсезонье, конечно, помогает. В том году у нас было много травм, и у нас было почти четыре месяца, чтобы восстановиться и подготовиться к сезону. Я делал что-то новое при подготовке, но самое главное, надо было восстановить организм после того, что было в том году. Чувствую себя хорошо. Надеюсь, травмы не вернутся», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».
Он также выразил уверенность, что у команды все будет хорошо.
«Мы должны доказать, что можем вернуться в плей-офф? Не думаю, что нам надо слушать этих людей. Слушать надо тренера, партнеров по команде. Если слушать всех подряд, будет бардак. Жду ли, что мы выйдем в плей-офф? А сами как думаете?» — добавил Овечкин.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».
|Столичный дивизион
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|П
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|0
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|2
|Бостон
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|0
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|3
|Детройт
|0
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|0
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|4
|Монреаль
|0
|0
|0
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|0
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|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
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|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
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|7
|Сент-Луис
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|0
|8
|Чикаго
|0
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
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|0
|2
|Ванкувер
|0
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|0
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|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
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|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|0
|0
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -