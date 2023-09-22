Задоров допустил, что не сможет вернуться в Россию
Защитник «Калгари» Никита Задоров считает, что у него не получится вернуться в Россию после его слов в интервью YouTube-каналу «вДудь»*.
«Я понимаю, какие будут последствия. Вероятно, я не смогу вернуться на Родину, в свой город, где вырос, но я спокойно к этому отношусь. Я знаю, как там все устроено. Будет много пропаганды, телеканалы будут меня обсуждать, продвигать повестку, говорить – Запад промыл ему мозги и все такое. Будут говорить, что я слишком много смотрю CNN или еще что, хотя это не так. Ведь все ясно видно. Ты видишь плохое и хорошее, это мое мнение», – приводит The Hockey News слова Задорова.
21 сентября вышло интервью YouTube-каналу «вДудь»*, где хоккеист уже критически высказывался о главном тренере ЦСКА Сергее Федорове, о наставнике СКА Романе Ротенберге и других отечественных специалистах.
Задоров является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. С 2021 года он выступает в НХЛ за «Калгари». В сезоне-2022/23 российский защитник набрал 21 очко (14+7) в 82 матчах за канадскую команду.
*признан иноагентом в РФ.
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