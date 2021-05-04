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Овечкин провел одну смену против «Рейнджерс» и не вернулся на лед

03:12
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Форврад «Вашингтона» Александр Овечкин не вышел на лед во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

35-летний капитан столичной команды провел одну смену в первой 20-минутке и больше не примет участия в матче. Для российского форварда эта встреча стала первой после травмы, полученной 23 апреля.

В текущем сезоне Овечкин провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (24+18) очка.

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