Овечкин провел одну смену против «Рейнджерс» и не вернулся на лед

Форврад «Вашингтона» Александр Овечкин не вышел на лед во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

35-летний капитан столичной команды провел одну смену в первой 20-минутке и больше не примет участия в матче. Для российского форварда эта встреча стала первой после травмы, полученной 23 апреля.

В текущем сезоне Овечкин провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (24+18) очка.