«Эдмонтон» подписал контракт с Коноваловым

Голкипер Илья Коновалов подписал контракт с «Эдмонтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний вратарь заключил контракт новичка на два года. Он был задрафтован «Ойлерз» в 2019 году под 85-м номером. Ранее о переходе Коновалова сообщал «СЭ».

Коновалов с 2017 года играл за основу «Локомотива». В сезоне-2020/21 он провел 19 матчей в КХЛ, в среднем пропуская по 2,29 шайбы за игру.