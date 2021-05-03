НХЛ, расписание и результаты матчей 4 мая: «Рейнджерс» против «Вашингтона» и другие игры
23:00
В ночь на 4 пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Баффало» — «Айлендерс» (2.00)
«Нью-Джерси» — «Бостон» (2.00)
«Рейнджерс» — «Вашингтон» (2.00)
«Филадельфия» — «Питтсбург» (2.00)
«Сент-Луис» — «Анахайм» (3.00)
«Ванкувер» — «Эдмонтон» (5.00)
«Аризона» — «Лос-Анджелес» (5.00)
«Сан-Хосе» — «Колорадо» (5.30)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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