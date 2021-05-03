Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ, расписание и результаты матчей 4 мая: «Рейнджерс» против «Вашингтона» и другие игры

23:00
Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич. Фото ХК «Рейнджерс»
Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич. Фото ХК «Рейнджерс»
В ночь на 4 пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» — «Даллас» (2.00)

«Баффало» — «Айлендерс» (2.00)

«Каролина» — «Чикаго» (2.00)

«Коламбус» — «Нэшвилл» (2.00)

«Монреаль» — «Торонто» (2.00)

«Нью-Джерси» — «Бостон» (2.00)

«Оттава» — «Виннипег» (2.00)

«Рейнджерс» — «Вашингтон» (2.00)

«Филадельфия» — «Питтсбург» (2.00)

«Миннесота» — «Вегас» (3.00)

«Сент-Луис» — «Анахайм» (3.00)

«Ванкувер» — «Эдмонтон» (5.00)

«Аризона» — «Лос-Анджелес» (5.00)

«Сан-Хосе» — «Колорадо» (5.30)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Читайте также

«Хабиб сказал: «Пошли драться на улицу!» Как Василевский чуть не вышел один на один с Нурмагомедовым
Что можно и нельзя делать в первую пасхальную неделю
Экс-министр Украины оценил ответные меры РФ на водную блокаду Крыма
Российский блогер умер в Абхазии после 40-дневной голодовки

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд