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Сегодня, 07:44

Овечкин о дубле в матче с «Калгари»: «Это отличное чувство»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Калгари» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

38-летний россиянин сделал дубль и стал первой звездой встречи.

«Это отличное чувство. Будет непросто, но мы продолжаем бороться за плей-офф, идти от матча к матчу. Сегодня мы играли просто, двигали шайбу, не очень много ее держали. Пачиоретти классно нашел меня в эпизоде с первым голом, он отлично все сделал. Вторая шайба — то же самое, Строум отдал пас Карлсону, а тот — мне. Три победы после двух поражений в пятиматчевой выездной серии? Как я уже говорил, мы все еще боремся за плей-офф, все еще можем туда попасть. Конечно, мы знали, что наши соперники тоже пытаются попасть в плей-офф и многое будет зависеть от атмосферы, но мы хорошо провели серию», — сказал Овечкин в послематчевом интервью, опубликованном на официальном сайте «Кэпиталз».

После матча с «Калгари» у Овечкина 843 гола за карьеру в НХЛ. Россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 51 шайбы.

Александр Овечкин. Овечкин неудержим! Сделал дубль и тащит «Вашингтон» в плей-офф

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 68 45 23 94
2 Каролина 68 42 26 90
3 Филадельфия 68 34 34 76
4 Вашингтон 67 33 34 75
5 Айлендерс 67 29 38 73
6 Питтсбург 67 30 37 69
7 Нью-Джерси 68 32 36 68
8 Коламбус 68 23 45 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 40 29 95
2 Флорида 68 45 23 94
3 Торонто 66 38 28 85
4 Тампа-Бэй 67 36 31 78
5 Детройт 68 34 34 74
6 Баффало 69 33 36 71
7 Монреаль 67 25 42 61
8 Оттава 66 28 38 60
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 67 43 24 91
2 Колорадо 68 43 25 91
3 Даллас 69 41 28 91
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Сент-Луис 68 36 32 75
6 Миннесота 68 33 35 74
7 Аризона 68 28 40 61
8 Чикаго 68 19 49 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 68 42 26 92
2 Эдмонтон 65 40 25 84
3 Вегас 67 36 31 79
4 Лос-Анджелес 67 34 33 79
5 Калгари 68 33 35 71
6 Сиэтл 67 28 39 68
7 Анахайм 68 23 45 49
8 Сан-Хосе 67 16 51 39
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19.03 03:30
Калгари – Вашингтон
 2 : 5
19.03 05:00
Сиэтл – Баффало
 2 : 6
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Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 68 116
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 66 114
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 63 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 68 48
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 64 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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