«Сиэтл» — «Баффало»: видеообзор матча

«Баффало» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У гостей сделал хет-трик Джефф Скиннер, по одному голу у Оуэна Пауэра, Тэйджа Томпсона и Алекса Така. У хозяев забили Мэттью Бенирс и Джордан Эберле.

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