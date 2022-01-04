Овечкин продолжает лидировать в голосовании на «Матч звезд»
02:11
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин лидирует в голосовании болельщиков по выбору игроков на Матч звезд НХЛ-2022. Он набрал 30,5 процента голосов среди игроков Столичного дивизиона, а также 7,7 процента от общего числа голосов.
Таким образом, Овечкин может стать одним из четырех капитанов команд на звездный уик-энд, который пройдет 4-6 февраля в Лас-Вегасе.
Голосование завершится 8 января.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-ostaetsya-v-liderakh-golosovaniya-na-match-zvezd/c-329444874
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