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Овечкин продолжает лидировать в голосовании на «Матч звезд»

02:11
Александр Овечкин. Фото Instagram
Александр Овечкин. Фото Instagram
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин лидирует в голосовании болельщиков по выбору игроков на Матч звезд НХЛ-2022. Он набрал 30,5 процента голосов среди игроков Столичного дивизиона, а также 7,7 процента от общего числа голосов.

Таким образом, Овечкин может стать одним из четырех капитанов команд на звездный уик-энд, который пройдет 4-6 февраля в Лас-Вегасе.

Голосование завершится 8 января.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-ostaetsya-v-liderakh-golosovaniya-na-match-zvezd/c-329444874

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Евгений Козинов все материалы автора
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