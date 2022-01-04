Овечкин продолжает лидировать в голосовании на «Матч звезд»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин лидирует в голосовании болельщиков по выбору игроков на Матч звезд НХЛ-2022. Он набрал 30,5 процента голосов среди игроков Столичного дивизиона, а также 7,7 процента от общего числа голосов.

Таким образом, Овечкин может стать одним из четырех капитанов команд на звездный уик-энд, который пройдет 4-6 февраля в Лас-Вегасе.

Голосование завершится 8 января.