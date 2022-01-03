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Шестеркин высказался о попадании Панарина в ковид-протокол НХЛ

11:16
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о попадании своего одноклубника Артемия Панарина в ковид-протокол НХЛ.

«Когда мы узнали, что Панарин не будет играть, то ничего не изменилось. У нас была определенная задача на эту встречу, и мы ее придерживались. Все понимали, что Артемий — один из лучших игроков нашей команды. И всем просто было нужно показывать свой лучший хоккей», — цитирует официальный сайт НХЛ Шестеркина.

Вчера, 2 января перед матчем «Рейнджерс» против «Тампы» (4:0) стало известно, что Панарин попал в коронавирусный протокол лиги. В нынешнем сезоне российский форвард провел 31 матч и набрал 36 (10+26) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/shesterkin-priyatno-bylo-obygrat-vasilevskogo/c-329424442

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное