Шестеркин высказался о попадании Панарина в ковид-протокол НХЛ
11:16
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о попадании своего одноклубника Артемия Панарина в ковид-протокол НХЛ.
«Когда мы узнали, что Панарин не будет играть, то ничего не изменилось. У нас была определенная задача на эту встречу, и мы ее придерживались. Все понимали, что Артемий — один из лучших игроков нашей команды. И всем просто было нужно показывать свой лучший хоккей», — цитирует официальный сайт НХЛ Шестеркина.
Вчера, 2 января перед матчем «Рейнджерс» против «Тампы» (4:0) стало известно, что Панарин попал в коронавирусный протокол лиги. В нынешнем сезоне российский форвард провел 31 матч и набрал 36 (10+26) очков.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/shesterkin-priyatno-bylo-obygrat-vasilevskogo/c-329424442
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