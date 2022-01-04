Бэттмен попросил перенести хоккей на летние Олимпийские игры

Комиссар НХЛ Гари Бэттмен заявил, что изучает идею добавления хоккея в программу летних Олимпийских игр. Об этом он рассказал во время трансляции матча «Зимней классики» между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» на TNT.

По его словам, он пытался добиться этого с середины 1990-х годов, но МОК был категорически против. Хоккей впервые появился на летних Олимпийских играх в 1920 году, а затем его перенесли на зимние Олимпийские игры в 1924 году.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. НХЛ не отпустила игроков на турнир.