Овечкин признан первой звездой проигранного матча с «Аризоной»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Аризона» (2:3).

Первой звездой встречи стал российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 37-летний россиянин забросил одну шайбу и побид рекорд Горди Хоу по голам за один клуб — 787 против 786.

Второй звездой признан нападающий «Койотс» Ник Ритч, который оформил дубль. Замкнул тройку Антони Манта, который набрал 2 (1+1) очка в составе «Вашингтона».