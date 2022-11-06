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Сегодня, 06:04

Овечкин признан первой звездой проигранного матча с «Аризоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Twitter

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Аризона» (2:3).

Первой звездой встречи стал российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 37-летний россиянин забросил одну шайбу и побид рекорд Горди Хоу по голам за один клуб — 787 против 786.

Второй звездой признан нападающий «Койотс» Ник Ритч, который оформил дубль. Замкнул тройку Антони Манта, который набрал 2 (1+1) очка в составе «Вашингтона».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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6.11 02:00
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 - : -
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