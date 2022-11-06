Кузьменко забросил седьмую шайбу в этом сезоне НХЛ

«Ванкувер» после первого периода обыгрывает «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет — 3:0.

Третью шайбу в этой встрече забросил российский нападающий Александр Кузьменко, который реализовал большинство «Кэнакс» на 18-й минуте встречи. Для него этот гол стал седьмым в сезоне.