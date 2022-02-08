Нападающий Марун продлил контракт с «Тампой» на два года

Нападающий Патрик Марун заключил новый контракт с «Тампой». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Зарплата хоккеиста составит 1 миллион долларов за сезон.

Big Rig is here to stay!



We have re-signed @patmaroon to a two-year contract extension worth an AAV of $ 1 million.https://t.co/L7ICmaqWpm — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 8, 2022

33-летний американец проводит третий сезон в составе «Молний». С командой он дважды подряд выиграл Кубок Стэнли.

До этого в 2019 году Марун взял Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».