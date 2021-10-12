Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды. Он вышел на лед, хотя это занятие игроки могли пропустить по желанию, пишет журналист Тарик Эль-Башир.

Alex Ovechkin (lower body) is on the ice for today's optional practice #Caps pic.twitter.com/fk4j7VRsUJ — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) October 12, 2021

Напомним, что 36-летний россиянин недавно получил травму ноги и пропустил несколько дней.

Овечкин получил травму 9 октября в предсезонном матче с «Филадельфией». Столичный клуб не раскрывал подробностей повреждения, отметив, что россиянин «травмировал нижнюю часть тела».