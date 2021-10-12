Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»
12 октября, 17:55
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды. Он вышел на лед, хотя это занятие игроки могли пропустить по желанию, пишет журналист Тарик Эль-Башир.
Напомним, что 36-летний россиянин недавно получил травму ноги и пропустил несколько дней.
Овечкин получил травму 9 октября в предсезонном матче с «Филадельфией». Столичный клуб не раскрывал подробностей повреждения, отметив, что россиянин «травмировал нижнюю часть тела».
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