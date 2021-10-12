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Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»

12 октября, 17:55
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды. Он вышел на лед, хотя это занятие игроки могли пропустить по желанию, пишет журналист Тарик Эль-Башир.

Напомним, что 36-летний россиянин недавно получил травму ноги и пропустил несколько дней.

Овечкин получил травму 9 октября в предсезонном матче с «Филадельфией». Столичный клуб не раскрывал подробностей повреждения, отметив, что россиянин «травмировал нижнюю часть тела».

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Иван Шитик все материалы автора
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