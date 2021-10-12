Бун Дженнер стал капитаном «Коламбуса»

«Коламбус» объявил имя хоккеиста, который будет капитаном команды в предстоящем сезоне. Им стал нападающий Бун Дженнер, сообщает журналист Давид Паньотта.

NEWS: #CBJ have named forward Boone Jenner as the 7th captain in franchise history.



Defenseman Zach Werenski along with forwards Oliver Bjorkstrand and Gustav Nyquist will serve as alternate captains for the club.https://t.co/KOQMkbTXlT — CBJ Public Relations (@BlueJacketsPR) October 12, 2021

Альтернативными капитанами будут защитник Зак Веренски, а также нападающие Оливер Бьоркстранд и Густав Нюквист.

Отметим, что до этого капитаном команды несколько лет был нападающий Ник Фолиньо, который по ходу прошлого сезона был обменян в «Торонто».