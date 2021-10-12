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Бун Дженнер стал капитаном «Коламбуса»

12 октября, 18:06
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«Коламбус» объявил имя хоккеиста, который будет капитаном команды в предстоящем сезоне. Им стал нападающий Бун Дженнер, сообщает журналист Давид Паньотта.

Альтернативными капитанами будут защитник Зак Веренски, а также нападающие Оливер Бьоркстранд и Густав Нюквист.

Отметим, что до этого капитаном команды несколько лет был нападающий Ник Фолиньо, который по ходу прошлого сезона был обменян в «Торонто».

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Иван Шитик все материалы автора
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