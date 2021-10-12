Кучеров сыграет в первом звене «Тампы» в матче против «Питтсбурга»

Новый сезон Национальной хоккейной лиги откроется матчем между действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампой» и «Питтсбургом».

Российский форвард «Молний» Никита Кучеров выйдет в первом звене. Его партнерами будут Ондржей Палат и Брэйден Пойнт.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев наигрывается в паре с Заком Богосяном.

#Bolts morning skate lines and D-pairings for Opening Night #PITvsTBL:



Palat-Point-Kucherov

Killorn-Cirelli-Stamkos

Joseph-Colton-Perry

Maroon-Bellemare-Raddysh



Hedman-Rutta

McDonagh-Cernak

Sergachev-Bogosian — Bryan Burns (@BBurnsNHL) October 12, 2021

Напомним, что российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит эту встречу из-за травмы.