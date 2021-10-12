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Кучеров сыграет в первом звене «Тампы» в матче против «Питтсбурга»

Стали известны сочетанья звеньев «Тампы» на первый матч сезона
12 октября, 17:51
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Новый сезон Национальной хоккейной лиги откроется матчем между действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампой» и «Питтсбургом».

Российский форвард «Молний» Никита Кучеров выйдет в первом звене. Его партнерами будут Ондржей Палат и Брэйден Пойнт.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев наигрывается в паре с Заком Богосяном.

Напомним, что российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит эту встречу из-за травмы.

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Иван Шитик все материалы автора
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