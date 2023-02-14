Овечкин прилетит в Москву 15 февраля во второй половине дня

Как стало известно «СЭ», российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прилетит в Москву 15 февраля во второй половине дня.

Ранее РИА «Новости» сообщили о том, что Овечкин отправился в Россию в связи с проблемами со здоровьем его отца Михаила.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что не ждет возвращения нападающего на этой неделе.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах в составе «Вашингтона».