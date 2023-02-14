Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт не ждет возвращения Овечкина на этой неделе

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт не ждет возвращения нападающего Александра Овечкина на этой неделе.

«Овечкин некоторое время будет отсутствовать в команде. Не ожидаем его возвращения на этой неделе», — приводит слова Лавиолетта журналист Том Гулитти на своей странице в Twitter.

14 февраля стало известно, что Овечкин временно покинул команду по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека. По информации СМИ, форвард летит в Россию из-за госпитализации отца.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах в составе «Вашингтона».