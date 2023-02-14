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Сегодня, 20:13

«Каролина» поддержала Овечкина после его отъезда из «Вашингтона» по семейным обстоятельствам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Каролина» поддержала капитана «Вашингтона» Александра Овечкина после его отъезда из команды по семейным обстоятельствам.

«Выражаем Александру Овечкину поддержку от имени клуба. Нет ничего важнее тех, кого мы любим. Мы желаем Александру и его семье всего наилучшего», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте «Каролины».

В ближайшее время «Каролина» и «Вашингтон» проведут два матча — в ночь на 15 февраля в Вашингтоне и на 19-е в Роли на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии НХЛ».

14 февраля стало известно, что Овечкин временно покинул команду по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека. По информации СМИ, форвард летит в Россию из-за госпитализации отца.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах в составе «Вашингтона».

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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