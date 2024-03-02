Овечкин превзошел рекорд Гретцки по голам в марте в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2).

38-летний россиянин забил 145-й гол в матчах, сыгранных в марте, и побил рекорд лиги, превзойдя Уэйна Гретцки. Овечкину потребовалось для этого 245 матчей, Гретцки — 260.

В текущем сезоне Овечкин провел 56 матчей, в которых набрал 44 (17+27) очка.