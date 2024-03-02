«Вашингтон» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на своем льду обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В первом периоде у «Флайерз» шайбы забросили Бобби Бринк и Оуэн Типпетт, а затем забивали только игроки «Кэпиталз» — голами отметились Александр Овечкин, Сонни Милано, Джон Карлсон, Энтони Манта и Дилан Строум.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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