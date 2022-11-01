Кравцов пропустит не менее недели из-за травмы

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов пропустит не менее недели из-за травмы, сообщает журналист Винс Меркольяно.

Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (6:3).

22-летний россиянин получил травму верхней части тела во втором периоде после столкновения с защитником «Старз».

В текущем сезоне Кравцов провел 4 матча и не набрал очков. Перед игрой с «Далласом» форвард восстановился от предыдущей травмы.