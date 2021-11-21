Овечкин обогнал Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времен

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (4:0) 3 (2+1) очка, вышел на 28-е место с писке бомбардиров НХЛ всех времен.

Форвард догнал шведа Матса Сундина, у которого 1349 (564+785) очков в 1346 матчах. У Овечкина также 1349 (744+605) баллов, однако он стоит выше из-за большего количества голов. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки — 2857 (894+1963) очков.

При этом Овечкин провел свой 1215-й матч за карьеру в НХЛ и вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат Клода Лемье (1215).