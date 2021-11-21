Овечкин: «Надеюсь, Самсонов будет играть так весь сезон»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (2:0). 36-летний форвард отметил игру российского вратаря Ильи Самсонова, который оформил второй шатаут подряд.

«Не самая красивая победа. Был хороший первый период, однако во втором мы слишком много позволили сопернику, — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в своем Twitter. — Смогли победить в итоге. Что касается Самсонова, то он сыграл великолепно. Для шатаута подряд — это очень хорошо. Надеюсь, он будет играть так весь сезон. Они с Витеком играют надежно. Очень важно, что у нас два таких вратаря. Они подчищают наши ошибки, что очень важно в психологическом плане».

Напомним, главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт отдельно похвалил Самсонова в раздевалке после матча.

Овечкин в прошедшей игре набрал 3 (2:1) очка и приблизился к абсолютному рекорду Дэйва Андрейчука по голам в большинстве (274 шайбы). Российскому форварду осталось до него еще две шайбы.