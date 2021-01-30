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Овечкин — о санкциях НХЛ: «Правила есть правила»

19:14
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся к тренировкам с командой.

Ранее, 21 января НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19.

«Правила есть правила», — приводит слова Овечкина в Twitter журналист Саманта Пелл.

Овечкин и Дмитрий Орлов в субботу вышли на лед перед утренней раскаткой «Кэпиталз». «Вашингтон» в субботу сыграет с «Бостоном» в регулярном чемпионате НХЛ.

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