Кузнецов и Самсонов пока не допущены к тренировкам «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сообщил, что игроки «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов пока все еще не могут тренироваться с командой.

«Они еще не могут работать», — цитирует Лавиолетта в Twitter журналист Саманта Пелл.

Ранее, 21 января НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19.

По данным The Washington Post, российский голкипер «Кэпиталз» сдал положительный тест на коронавирус.