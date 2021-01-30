Овечкин и Орлов вернулись к тренировкам с «Вашингтоном»
18:20
Игроки «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов вернулись к тренировкам с командой. Они вышли на дневную раскатку, сообщает в Twitter журналист Марк Фогель.
Ранее, 21 января НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19. Они должны были пропустить четыре матча.
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