Овечкин и Орлов вернулись к тренировкам с «Вашингтоном»

Игроки «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов вернулись к тренировкам с командой. Они вышли на дневную раскатку, сообщает в Twitter журналист Марк Фогель.

Capitals at morning skate:



Vrana-Backstrom-Wilson

Ovechkin-Oshie-Panik

Hagelin-Dowd-Hathaway

Sprong-Sgarbossa-Sheary



Chara-Carlson

Dillon-TvR

Siegenthaler-Jensen



Orlov-Fehervary



Vanecek

Anderson

Copley — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) January 30, 2021

Ранее, 21 января НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19. Они должны были пропустить четыре матча.