Овечкин о возможном участии в Олимпиаде: «Об этом надо спрашивать у главы НХЛ Беттмэна»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не стал отвечать на вопрос о том, возможно ли его выступление на Олимпийских играх или чемпионате мира по хоккею.

Форвард добавил, что ответ на это может дать комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

«Этот вопрос не ко мне, нужно спрашивать Гэри Беттмэна. Все вопросы — к нему», — приводит пресс-служба «Вашингтона» слова Овечкина.

НХЛ запретила хоккеистам из своей лиги участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), которая проходила с 4 по 20 февраля 2022 года. Гэри Беттмэн объяснил это решение ростом числа случаев заболевания коронавирусом и большим количеством перенесенных матчей.

Ранее появлялась информация о том, что в НХЛ настроены на то, чтобы разрешить хоккеистам из лиги участвовать в Олимпийских играх-2026 в Италии.

В феврале 2022 года совет ИИХФ отстранил сборную России от участия в международных турнирах на неопределенный срок. В мае отстранение было продлено на 2023 год.