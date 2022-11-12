Овечкин догнал Форсберга по голевым передачам в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:1).

Этот голевой пас стал для россиянина 636-м в лиге. Форвард догнал по этому показателю Петера Форсберга и делит с ним 76-е место среди лучших распасовщиков в истории НХЛ.

Теперь ближайшими ориентирами для Овечкина являются Дэррил Ситтлер и Борье Сальминг, у которых по 637 голевых передач в карьере.

Рекорд по результативным пасам в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963). Лучшим из россиян по этому показателю является Евгений Малкин (710), который занимает 57-е место.