«Сан-Хосе» обыграл «Даллас». Барабанов и Свечников забросили по шайбе

«Сан-Хосе» на выезде выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Шаркс» прервали свою неудачную серию из пяти поражений подряд.

Российский нападающий «Шаркс» Евгений Свечников забросил одну шайбу. Его одноклубник и соотечественник Александр Барабанов набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сан-Хосе» — 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)

Голы: Бенн — 5, 4:42 — 1:0. Барабанов — 1 (бол., Гертл, Кутюр), 6:13 — 1:1. Свечников — 3 (Линдблом, Лоренц), 12:18 — 1:2. Бенн — 6 (Делландреа), 19:39 — 2:2. Майер — 7 (Лабанк), 20:29 — 2:3. Кутюр — 6 (Барабанов), 21:05 — 2:4. Гертл — 4 (Майер, Мегна), 40:29 — 2:5. Хинтц — 6 (Робертсон, Павелски), 46:18 — 3:5. Павелски — 7 (Робертсон, Хейсканен), 52:06 — 4:5.

Вратари: Эттингер — Раймер.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 29 (7+11+11) — 18 (11+4+3).

Наши: — - Барабанов (18.01/2/+1), Свечников (12.21/1/+2).

12 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.