«Оттава» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в овертайме «Оттаву» — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Джетс» отличились Мейсон Аплтон и Николай Элерс, у «Сенаторз» гол забил Паркер Келли с передачи Владимира Тарасенко.

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