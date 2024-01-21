«Аризона» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Койотс» дубль оформил Клейтон Келлер, еще один гол забил Майкл Каркон. У «Предаторз» шайбы забросили Роман Йоси и Томас Новак.

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